Mert Günok için harekete geçtiler! İmzalar resmen atılıyor...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takımı devralmasıyla beraber formu giderek artan Mert Günok ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

Takvim'in haberine göre, Siyah-beyazlılar milli takımın kalesini de koruyan Mert Günok ile 2 yıl daha sözleşme uzatmak için harekete geçti.

2024 yılında sözleşmesi bitecek 34 yaşındaki kaleciyle 2026 yılına kadar anlaşılması hedefleniyor.

Mert Günok'un da kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak istediği aktarıldı.

ERSİN'E GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Şenol Güneş geldikten sonra ilk 11'de forma şansı bulamayan Ersin Destanoğlu için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı iddia edildi.