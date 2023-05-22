Mert Günok, kalesinde devleşmeye devam ediyor

Sezon başında fazla forma şansı bulamayan ve Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle beraber tekrardan Beşiktaş'ın kalesine geçen Mert Günok'un yükselen performansı devam ediyor.

Beşiktaş'ın tecrübeli eldiveni Mert Günok, Adana Demirspor karşısında da güven veren bir performans ortaya koydu.

İlk golde hatalı olsa da önemli toplar çıkarttı. Mücadeleyi 5 kurtarışla tamamlayan Mert, galibiyetin mimarlarından oldu.

Milli eldiven bu sezon çıktığı 22 karşılaşmada kalesinde 17 görürken 7 maçta da kalesini gole kapattı.

Şenol Güneş'in gelişi ile birlikte eldivenler Ersin Destanoğlu'ndan alınıp Mert Günok'a verilmişti.