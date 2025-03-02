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Spor

Mert Günok: Keşke o dönem yaşanmasaydı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın file bekçisi Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi2 Mart 2025 Pazar 00:05 - Güncelleme:
Mert Günok: Keşke o dönem yaşanmasaydı
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Siyah-Beyazlılar'ın file bekçisi Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"SON ANA KADAR ZORLANDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Günok: "Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Aynı zamanda kulübümüzün kuruluş yıl dönümü, onu da kutlamak istiyorum. İlk yarıda iyi bir oyun, daha fazla gol atmamız lazımdı. İkinci yarıda çok da iyi olmayan bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda ikinci golü bulup rahatlamamız gerekiyordu. Son ana kadar zorlandık ama bazen kötü oyunla kazanmak önemli. İyi bir ivme yakaladık hocamızla birlikte. Bunun devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"KEŞKE YAŞANMASAYDI"

Teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile ilgili de konuşan file bekçisi "Hoca pozitif enerji vermeye çalıştı geldiğinde. Bu da takıma yansıdı. Birlik olmayı anımsadık. Galibiyetler gelince daha kolay oluyor. Kötü gittiğimiz dönemde taraftarımızı üzdük. Keşke yaşanmasaydı o dönem. Şimdi bir ivme yakaladık ama umarım bu devam edecektir. Hocamızın tabii ki dokunuşu var, diğer hocaların da ayrı ayrı dokunuşları var. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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