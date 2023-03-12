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Spor

Mert Günok: Pes etmek lügatımda yok

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-0 yenen Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2023 Pazar 21:56 - Güncelleme:
Mert Günok: Pes etmek lügatımda yok
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Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Deplasmanda 2-0 kazandıkları karşılaşmayı değerlendiren deneyimli kaleci Mert Günok "Seyir sevki olarak iyi bir maç yoktu ama gol yemeden galip gelmek önemliydi. Devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Milli Takım'la ilgili görüşü sorulan Mert Günok "Stefan Kuntz'un takdiri... Bundan önce de birçok kez Milli Takım'da görev aldım. Geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşadım. Pes etmek lügatımda yok. Kendimden vazgeçmedim. Milli Takım'a her zaman hazırım. Orada yeniden olmak bir onurdur." ifadelerini kullandı.

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