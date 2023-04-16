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Spor

Mert Günok: Puan kaybı olarak bu maçı görüyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok maç sonu açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2023 Pazar 23:13 - Güncelleme:
Mert Günok: Puan kaybı olarak bu maçı görüyoruz
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Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Mert Günok "İlk yarı sıkıcı bir maç oldu. 3 puana ihtiyacımız vardı. Trabzon sıkıntılı bir dönemden geçtiği için beklemeyi tercih etti. Orada oyunu açmayı başaramadık. Maç içerisinde bizim adımıza da kopmalar oldu. Bunun nedeni yorulmalar olabilir." açıklamasını yaptı.

Mert Günok ayrıca "Puan kaybı olarak bu maçı görüyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok bu sezon çıktığı 18 resmi maçta kalesinde 15 görürken 6 maçta da kalesini gole kapadı. Milli kaleci Mert Günok 1650 dakika sahada görev aldı.

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