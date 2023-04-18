Mert Günok resmen imzalıyor! Harekete geçildi

Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok adeta ikinci baharını yaşıyor. Tecrübeli eldiven kaleyi devraldığı 12. haftadan bu yana performansıyla herkesin beğenisini topladı.

34 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci bu karşılaşmaların 11'inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesinde gole izin vermedi.

Şenol Güneş'in takıma dönmesiyle adeta yeniden doğan Mert Günok, performansıyla A milli takımın kalesine de tekrar adını yazdırdı.

Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek deneyimli eldiven için Beşiktaş yönetimi harekete geçmeyi planlıyor.

TRT Spor'un haberine göre, 34 yaşındaki futbolcu için 2+1 yıllık bir kontrat önerilmesi bekleniyor.