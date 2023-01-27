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Spor

Mert Günok: Şampiyonluk yolunda herkese çok ihtiyacımız var

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Alanyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2023 Cuma 23:29 - Güncelleme:
Mert Günok: Şampiyonluk yolunda herkese çok ihtiyacımız var
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Mert Günok, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Şenol Hoca geldi ve takımda taşlar yerine oturmaya başladıktan sonra takımın oyunu bir şeylerin göstergesiydi. Taraftarımız bize çok büyük destek verdi. Arkamızda olduklarını hissettirdiler. Dele Alli'nin golüne ve iyi oynamasına çok sevindim. Şampiyonluk yolunda herkese çok ihtiyacımız var." dedi.

Başarılı file bekçisi ayrıca, "Taraftarlar, istekli olduğumuzu görünce, şampiyonluğa inançları artıyor. Biz iyi yoldayız. Coşkulu ve iyi oyunumuzu sürdürürsek, şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Devre arasında da güzel konuşmalar oldu. Herkes ne kadar inançlı olduğunu gösterdi." diye konuştu.

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