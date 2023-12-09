Mert Günok'tan takım arkadaşlarına tepki!

Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlı camiaya yönelik konuşan Mert Günok "Taraftarlarımızdan özür dileriz. Skorun haricinde çok da iyi oynamadık. Son zamanlarda oyunumuz çok da iyi gitmiyor. Kazandığımız maçlarda da zorlanıyoruz. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Yeni başkanımız, yeni yönetimimiz geldi, onlara hediye vermek isterdik. Üzücü. Bizim için çok üzücü. Taraftarlarımızdan özür dileriz." dedi.

Ayrıca Mert Günok "Söylenecek çok şey var. Bireysel anlamda birçok oyuncu sorumluluk alması gerekiyor saha içinde. Belki daha fazla şeyler söylenebilir ama şimdilik bu kadarıyla yetineyim." ifadelerini kullandı.