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Spor

Mert Hakan Yandaş: Ben bugün Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde derbide Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2022 Pazar 23:10 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 23:10
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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinin ardından önemli açıklamalar yaptı.

Miha Zajc'ın röportajına katılan Mert Hakan Yandaş, "Bu ara hep Zajc atıyor. Biz hiç atmıyoruz." dedi.

Derbi galibiyeti hakkında konuşan Mert Hakan Yandaş, "Bu sene iki derbiyi de kazandık. Bireysel performanslardan ziyade takım olgusu var. İsmail Hoca geldiğinden bu yana birlik, beraberlik, arkadaşlık en üst seviyeye çıktı. Ona teşekkür ediyorum. Takımımızı en üst seviyeye çekti. Çok güzel bir atmosfer var. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Derbiye özel hazırlandı mı?" sorusunu yanıtlayan Mert Hakan Yandaş, "Özel hazırlandım diyemem derbiye. Her şey benim için geride kaldı. Fenerbahçemize hizmet için elimden gelen her şeyi yapıyorum. 2 sezondur taraftarımızı çok üzdük. Kazanıp bu konuşmayı yapmak istiyorum." dedi ve sözlerine devam etti.

"İLK MAÇTA BİRBİRİMİZE GİRMEYELİM"

Mert Hakan Yandaş, "Türkiye'de neler olup bittiğini herkes görüyor. Taraftar çok sabırlı, dayanabildikleri sürece dayanıyorlar. Biz birlik olduğumuz sürece her şeyi başarırız. Peşini bırakmıyorlar Fenerbahçe'nin. Herkes bir yumruk olsun 3 Temmuz gibi, kurşunlanma gibi. İlk kaybettiğimiz maçta birbirimize girmeyelim. Birlik beraberlik kazanamayacağımız şey yok. Ben bugün Fenerbahçe'ye geldiğimi hissettim." diyerek sözlerini noktaladı.

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