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Spor

Mert Hakan Yandaş fırtınası! ''Fenerbahçe'ye geldiğinden beri...''

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği maça performansıyla damga vurdu. Spor yorumcusu Önder Özen, Mert Hakan Yandaş'ın sarı-lacivertlilere geldiğinden beri en iyi performansını sergilediğini belirtirken, 'Maçın açık ara en iyi oyuncusuydu.' şeklinde konuştu.

12 Şubat 2022 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:01
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Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sergilediği başarılı performansıyla beğeni topladı. NTV Spor'da maçı değerlendiren Önder Özen, Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en iyi perormansını sergilediğini belirtirken, maçın en iyi oyuncusu olduğunu ifade etti.

"MERT HAKAN YANDAŞ MAÇIN EN İYİSİYDİ"

NTV Spor'da N Futbol programına konuşan spor yorumcusu Önder Özen, Mert Hakan Yandaş için, "Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk 75 dakika özelinde en iyi futbolunu oynadı. Topu hızlı kullanması bir tarafa çok da etkili kullandığını gözledim ve bu maçın özelinde ayrı bir parantezi hak ediyor. Maçın açık ara en faydalı oyuncusuydu." şeklinde konuştu.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2020 yazında Sivasspor'dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, bu sezon 21 resmi maçta forma şansı bulurken 1 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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