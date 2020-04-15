Mert Hakan Yandaş: ''Hala Sivasspor'un kırılmasını bekliyorlar''

15 Nisan 2020 Çarşamba 22:56 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 22:56

Sivasspor'un yıldızı Mert hakan Yandaş'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

İŞİMİ YAPMAYI ÖZLEDİM

Ara zorlu oldu, alışmak zor oldu. İşimi yapmayı özledim, futbolu özledim. 9 yaşından 25 yaşına kadar futbol topu arkasında konuştum, sanki oyun hayatımdan çıkmış gibi hissediyorum.

BAŞLASA DA SEYİRCİSİZ OLUR

Ligler başlasa da seyircisiz olacak gibi. Son hafta seyircisiz olunca ne kadar kötü olduğunu gördük. Sezonun bir şekilde birmesini istiyoruz. Çalışana Rabbim yardım ediyor, çok çalıştım, hocamın da üzerimde emeği büyük.

EN ŞANSLI TAKIM BİZİZ

Futbol duygularla oynanıyor bizim ülkemizde. Biz iyi çıkış yakaladık, ben de yakaladım. Bu aile duygusundan geliyor, aile ortamında yaşadık. Ligde en şanslı takım biziz.

HALA KIRILMAMIZI BEKLİYORLAR

Takım olarak kendimizi gösterdiğimiz maçlar Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarıydı. Bizim kırılmamızı bekliyorlardı. Hala bekliyorlar, inşallah sezon sonunda mutlu sona ulaşan biz oluruz.

BİRÇOK HEDEFİM VAR

Kariyerimde birçok hedefim var, şimdilik bende kalsın. 8 numara bana hep uğur getirdi, gittiğim takımlarda hep boştu, denk geldi ve aldım. İnşallah bundan sonra da gittiğim takımlarda 8 numarayı giyerim.