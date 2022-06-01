Mert Hakan Yandaş için çılgın teklif! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'de bu sezon beğenilen performansıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş için CSKA Moskova harekete geçti. Rus ekibi Mert Hakan Yandaş için sarı-lacivertli takıma 5 milyon euroluk teklifte bulundu.

MERT HAKAN YANDAŞ'A CSKA MOSKOVA KANCASI

Rusya ekiplerinden CSKA Moskova, Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a talip oldu. Rus ekibi sarı-lacivertli kulübe 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservis bedelini sordu.

RAKAM BELLİ OLDU

Rus ekibi Mert Hakan Yandaş için 5 milyon euroyu gözden çıkarttı ve sarı-lacivertli takımdan gelecek olan cevabı bekliyor.

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MERT HAKAN YANDAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 resmi maçın 23'ünde ilk 11'de yer aldı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 11 asistle takımına katkıda bulundu.