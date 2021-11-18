Mert Hakan Yandaş'tan derbi mesajı: Galatasaray'ı yenmekten başka çaremiz yok

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 13:34 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 13:34

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan 27 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'nin en önemli ve en büyük maçlarından birine çıkacağız. Camia ve bizim için çok büyük önem taşıyor. Milli arada iyi çalıştık, ilk günden beri bu maçı yaşıyoruz. İnşallah bizim için güzel bir gün olur ve pazar günü mutlu olarak evimize döneriz." ifadelerini kullandı.

Kırılgan bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Mert Hakan, şöyle devam etti:

"UEFA maçının ardından o dönemi atlattığımızı düşünüyorum. Kayserispor karşısında şanssız bir maç geçirdik, direkten dönen toplarımız oldu, penaltı kaçırdık. Bunlar futbolun içinde var ve bunlara sığınmamak lazım. Önümüzde camianın ve Türkiye'nin en büyük maçlarından biri var. Bu maçı kazanmaktan başka çaremiz yok. Geçmişi unuttuk diyebilirim. Kaybedilmiş bir şey yok. Herkes kötü şeyler yazıyor ama kaybedilmiş bir şey yok. İnandığımız sürece yapamayacağımız bir şey olduğunu düşünmüyorum."



"FENERBAHÇE'NİN ÜZERİNE BÜYÜKLÜĞÜNDEN DOLAYI FAZLA GELİNİYOR"

Mert Hakan, puan olarak kötü bir süreç geçirdiklerini ancak konuşulduğu kadar kötü performans sergilemediklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin büyüklüğünden dolayı baskının kötü dönemde daha fazla oluşturulduğunu vurgulayan orta saha oyuncusu, "Bizler zaten işlerin iyi ya da kötü gittiğinin farkındayız. İşler olumlu gitmedi evet ama bu kadar abartılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin üzerine daha fazla geliniyor. Kulübümüzün büyüklüğünden üzerine gelen baskı daha fazla. Bunu içeride kendimiz halletmemiz lazım. Taraftarlarımız üzülüp sitem edebilir bu normal ama futbolun doğasında bunlar da var. Olumlu eleştirileri alıp önümüze bakıp iyi sonuçlar almamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Golün futbolun meyvesi olduğunu ve herkesin derbide gol atmak istediğini de aktaran Mert Hakan, tüm takımın golden önce galibiyeti istediğini ve bundan dolayı herkesin birbirini gol için motive ettiğini belirtti.

Mert Hakan, derbide taraftarları her zaman yanlarında hissedeceklerini de vurgulayarak, "Biz hep birlikteyiz. Takım olarak odaklandığımız tek şey, kazanıp onları mutlu etmek. İnşallah kazanmak istiyoruz. Sezon başı 2 kere sakatlık yaşadım. Şu anda da daha henüz iyi performans sergilediğimi söylemek için erken. Süreklilik gerekiyor. Her geçen gün performansımın üzerine koyarak Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMAYI BEKLİYORUM"

Mert Hakan Yandaş, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmayı beklediğini söyledi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off'a kalan arkadaşlarını tebrik eden 27 yaşındaki oyuncu, "Kardeşlerimizin ayaklarına sağlık. İnşallah Dünya Kupası'na giderek bu başarıyı taçlandırırlar. Ben de milli armaya hizmet etmek isterim. Ben de çağrılmayı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbolcu, orta saha oyuncularının ligde şu ana kadar yeterince skor katkısı sağlamadığına ilişkin bir soruya ise "Şu anda öyle gözüküyor ama bu bir takım oyunu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler de gole katkı vermek isteriz, inşallah bunu üst seviyeye çıkarırız. Bence yavaş yavaş oraya doğru gidiyor oyun olarak ve takım olarak. Çizilen kötü senaryo gibi bir senaryo yok. Evet sonuç alamadık ama abartıldığı kadar kötü bir performans yok." şeklinde yanıt verdi.

Mert Hakan, derbi öncesi takım içerisindeki havaya da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk günden bugüne birlikte hareket etmeyi, birlikte yukarıda ligi bitirmeyi konuştuk. 'Kötü günlerde birbirimize sarılırsak bizi kimse yıkamaz.' dedik. İlk günden bugüne bu maçı kazanmaktan başka çıkar olmadığını düşünüyoruz."