Star.com.tr 2 Temmuz 2021 Cuma 23:07 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 23:07

EURO 2020'de Milli Takım ile gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken genç oyuncu Mert Müldür için Napoli'nin ardından İngiliz devi Arsenal'ın da devreye girdiği iddia edildi. The Athletic'in haberine göre Arsenal, Sassuolo'dan Manuel Locatelli'nin ardından Mert Müldür'e de talip oldu. Arsenal'in çalıştırıcı Mikel Arteta'nın bir süredir Mert Müldür'ü takip ettiği belirtildi. Arsenal forması giyen Hector Bellerín'in Inter'e transfer olacağı yönündeki haberin çıkması üzerine Londra ekibi listenin başına Mert Müldür'ü koydu. Öte yandan Arsenal ile Lille'de şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik'in de ilgilendiği biliniyor.

BONSERVİSİ 10-15 MİLYON EURO



Sassuolo'nun Mert Müldür için 10-15 milyon euro aralığında bonservis beklentisi olduğu belirtildi. İngiliz ekibi Arsenal'in istediği Mert için Napoli'nin de ilgisi olduğu menajeri Max Hagmayr tarafından söylenmişti. Hagmayr, "İsviçre'ye karşı Türk Milli formasıyla sol bekte çok başarılı bir performans gösterdi. Napoli harika bir kulüp ancak Premier Lig'den de talipler var. Mert'i İngiltere'ye getirme olasılığı var mı göreceğiz." demişti.