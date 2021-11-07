Mert Müldür oynadı, Sassuolo kaybetti

7 Kasım 2021 Pazar 20:06 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 20:07

İtalya Serie A'da Sassuolo, Udinese deplasmanına konuk oldu.

Ligin 12. haftasında oynanan mücadeleyi Udinese 3-2'lik skorla kazandı. Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Deulofeu, 39. dakikada Frattesi (kendi kalesine) ve 51. dakikada Beto kaydetti. Sassuolo'nun golleri ise 15. dakikada Domenico Berardi ve 28. dakikada Frattesi'den geldi.

MERT OYNADI, KAAN SÜRE ALMADI

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcularımızdan Mert Müldür, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Kaan Ayhan ise maçta süre şansı bulamadı.

Bu sonucun ardından Udinese puanını 14'e yükseltti. Sassuolo ise üste üste ikinci yenilgisini aldı ve aynı puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Udinese, Torino deplasmanına konuk olacak. Sassuolo ise kendi sahasında Cagliari ile karşı karşıya gelecek.