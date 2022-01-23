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Spor

Mert Nobre: 1 kırmızı kart ve 1 penaltı her şeyi değiştirdi

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Altay'da teknik direktör Mert Nobre, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA23 Ocak 2022 Pazar 19:13 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 19:13
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Spor Toto Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre, "Çok çalıştık ama maalesef sonuç gelmedi." dedi.

Mert Nobre, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen müsabakadan mağlup ayrıldıklarını söyledi. Kendileri için 3 puanın çok önemli olduğunu kaydeden Nobre, şöyle konuştu:

Ama maalesef 1 kırmızı kart ve 1 penaltı her şeyi değiştirdi. 65. dakikaya kadar iyi oynadık. Çok çalıştık ama maalesef sonuç gelmedi. Şimdi bir milli ara var. İnşallah bu arada daha iyi olacağız. Takımın başında üçüncü maçım ve bugün daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah diğer maçımızda ilk galibiyetimi almak istiyorum.

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