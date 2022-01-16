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Spor

Mert Nobre: Bambaşka bir sistem istiyorum

Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Altay'ın teknik direktörü Mert Nobre, 'Tüm oyuncuları tanıyorum, hepsiyle konuştum. Bambaşka bir sistem istiyorum. Bu durumu ancak çalışmakla değiştirebiliriz.' dedi.

IHA16 Ocak 2022 Pazar 16:50 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 16:50
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Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, kötü gidişatı durdurmak için çok çalışacaklarını vurgulayarak, "En kısa sürede toparlanacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Altay, konuk ettiği Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Mert Nobre, açıklamalarda bulundu. Nobre, Alanyaspor maçına kadar 13 maç kazanamadıklarını ifade ederek, "Bugün de maça iyi başladık ancak devamında sahaya istediklerimizi yansıtamadık. Bu maça hazırlanmak için sadece 1 günümüz vardı. Tüm oyuncuları tanıyorum, hepsiyle konuştum. Bambaşka bir sistem istiyorum. Bu durumu ancak çalışmakla değiştirebiliriz. Hem antrenmanlardaki hem de maçlardaki performansımızı yükselteceğiz. Herkes yüzde yüz değildi. En kısa sürede toparlanacağız" dedi.

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