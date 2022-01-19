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Spor

Mert Nobre: İyi mücadele ettik ancak yeterli olmadı

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Altay'da teknik direktör Mert Nobre, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 22:51 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:51
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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Altay'da teknik direktör Mert Nobre, iyi mücadele etmelerine rağmen basit hatalardan kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Nobre, maça iyi başladıklarını belirterek, "İyi reaksiyon göstererek 1-0 öne geçtik ama basit 2 hatadan goller yedik. Yediğimiz ilk golden sonra moralimiz ve tempomuz düştü. Takımın daha iyi olacağına inanıyorum. İyi mücadele ettik ancak yeterli olmadı." ifadelerini kullandı.

Mert Nobre, Süper Lig'de 15 maçtır galip gelemediklerinin hatırlatılması üzerine, futbolculara güvendiğini ve gelecek müsabakalarda iyi sonuçlar alacaklarına inandığını kaydetti.

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