Mertens: Osimhen daha da iyi olacak

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe'ye karşı ilk golünü atan Mertens, "İlk yarı bulduğumuz alanları iyi değerlendirdik. Karşımızdaki Fenerbahçe iyi baskı yapamadı. Biz istediğimizi aldık." dedi.

Yeni transfer Victor Osimhen ile ilgili konuşan Belçikalı yıldız, "Osimhen'in gelmesinden dolayı çok mutluyum. Daha iyisini de yapacak, göreceksiniz." cevabını verdi.

Mertens, "Olumsuz bir hava görmedim, her zaman olumlu düşünüyorum. İki senedir Galatasaray'dayım ama hiç negatif bir şey görmedim. Gidenler oldu ama onlar için de olumlusu bu oldu. Kerem Aktürkoğlu gitti ve daha iyi oynuyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.