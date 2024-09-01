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Spor

Mertens: Reaksiyon göstermeliydik

Galatasaray'da Dries Mertens, Adana Demirspor galibiyetinin ardından konuştu.

1 Eylül 2024 Pazar 00:57 - Güncelleme:
Mertens: Reaksiyon göstermeliydik
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Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanındaki 5-1'lik galibiyetinin ardından Dries Mertens açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Dires Mertens, "Önemliydi, reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Young Boys maçında hayal kırıklığı yaşamıştık. Şimdi odaklanmamız ve önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor." dedi.

Mertens ayrıca "Motivasyon her yıl aynı, Galatasaray için her kulvarda başarılı olmak vardır. Şampiyonlar Ligi'nde de bu nedenle hayal kırıklığı yaşadık. Şu anda Avrupa Ligi'ne odaklanmamız gerekiyor. Transfer dönemleri her zaman zor geçiyor. Bunun geç kalması da bir dezavantaj. Bizim sadece odaklanmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı

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