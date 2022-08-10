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Spor

Mertens ve Torreira'dan sonra Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dries Mertens ve Lucas Torreira'dan sonra dünya çapında bir yıldız futbolcunun daha peşinde. Galatasaray'ın gündemindeki isim Memphis Depay...

Fanatik10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
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Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak taraftarına bayram yaşatan Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı futbolseverlere bir yıldız daha hediye etmek istiyor. Bu doğrultuda Alexis Sanchez için yoğun görüşmeler yapan Galatasaray, Şilili yıldızı Marsilya'ya kaptırdı. Hemen listedeki diğer alternatiflere yönelen Galatasaray'da bomba bir isim radarda: Memphis Depay.

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NABIZ YOKLANIYOR

Fanatik'in haberine göre; Barcelona'nın 28 yaşındaki yıldızı için devrede olan ve menajerler üzerinden nabız yoklayan Galatasaray, Depay'ın yeşil ışık yakması durumunda teklif yapacak.

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Transfer süreciyle yine bizzat Erden Timur ilgilenirken, Barcelona ile 1 yıl kontratı kalan ve İspanyol devinin elden çıkartmayı düşündüğü Hollandalı futbolcu konusunda önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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