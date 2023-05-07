Mertens'e Napoli'den mesaj var!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens, İtalya'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'nin yıldızları ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

NAPOLİ'DEN MERTENS'E: "SIRA SENDE!"

Mertens'in eski takım arkadaşlarının kullandığı ifadeler dikkat çekiciydi. İtalyan ekibinin yıldızları Zielenski, Politano, Lozano ve Di Lorenzo Mertens ile yaptıkları görüşmede, "Biz şampiyon olduk sıra sende" dediler.

Belçikalı yıldız oyuncunun bu sözlere karşılık, "Biz de sezon sonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağız.

Galatasaray taraftarı da Napoli taraftarı gibi takımlarına çok bağlılar. Buradaki kutlamalar da şüphesiz ses getirecektir" cevabını verdi.

Dries Mertens, 9 yıl formasını giydiği Napoli'den sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu. 36 yaşındaki yıldız, Napoli tarihinin en çok gol atan futbolcusu (148).