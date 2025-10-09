İSTANBUL 17°C / 13°C
Spor

Mertens'i aratmıyor! İlkay Gündoğan'dan göz dolduran performans

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan performansıyla Metens'i aratmıyor.

9 Ekim 2025 Perşembe 12:26
İlkay Gündoğan, Galatasaray'a geldiği ilk günden itibaren 40 yıllık Aslan gibi bir performans sergilemeye başladı.

Orta alanda top tutan, pas atan ve oyunu rahatlatan İlkay, takımının ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri sahada sergiliyor. Mertens'in ayrılığından sorda bu bölgede oluşan soru işaretlerini anında kaldıran 34 yaşındaki futbolcu takımın en kilit isimlerinden birisi olmayı başardı.

Bu durumdan en çok da teknik direktör Okan Buruk mutluluk duyuyor. Başarılı teknik adam, İlkay'ın oyun zekasından yararlanıyor.

EKSTRA ÇALIŞIYOR

İlkay Gündoğan'ın başarısı sadece yeteneğinde saklı değil. Başarılı futbolcu her antrenman sonrasında ek çalışma gerçekleştiriyor.

