Mertens'ten Napoli - Inter maçında tarihi gol

14 Haziran 2020 Pazar 17:39 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:39

İtalya Kupası yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Napoli, sahasında Inter ile 1-1 berabere kalarak finalde Juventus'un rakibi oldu.

Napoli'nin sayısını atan Belçikalı forvet Dries Mertens, Slovak Marek Hamsik'i geçerek kulüp tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

121 golle Marek Hamsik'i geçen Belçikalı 122 gole ulaştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mertens, 7 sezondur formasını giydiği Napoli ile 73 de asist yaptı.

Adı transferin önde gelen isimleriyle anılan 33 yaşındaki golcü, milli takımda da 90 maçta 18 gole imza attı.