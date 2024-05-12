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Spor

Mesaj gönderdi! Beşiktaş'ta sürpriz Di Maria gelişmesi

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş'ta sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların bir süredir gündeminde olan olan Angel Di Maria yönetime mesaj gönderi. İşte o mesajın ayrıntıları...

Takvim12 Mayıs 2024 Pazar 11:59 - Güncelleme:
Mesaj gönderdi! Beşiktaş'ta sürpriz Di Maria gelişmesi
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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Benfica'da oynayan Angel Di Maria için düğmeye bastı.

Yıldız oyuncu, Kartal'a transfer teklifi için dönüş yaptı.

"BANA SÜRE VERİN"

Portekiz temsilcisinde oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki yıldızın 1 yıl kontrat uzatma durumu var. Ancak bunun henüz netleşmediği iddia edildi.

Arjantin'den çeşitli teklif alan Di Maria'nın Beşiktaş'ın kendisine ilgi duymasından memnun olduğu ve Siyal-Beyazlılar'a, "Bana biraz süre vermenizi istiyorum." dediği öğrenildi.

Tecrübeli yıldızın teklifleri değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi.

47 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Benfica formasıyla 47 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 16 gol, 15 asistlik skor katkısı sağladı.

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