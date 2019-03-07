18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4752
  • 6,1385
  • 226.253
  • 102.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Messi 9 ay sonra yeniden milli takımda

Arjantin Milli Takımı'nın Venezuela ve Fas ile oynayacağı dostluk maçlarının aday kadrosuna Lionel Messi de çağırıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barcelona'da forma giyen 31 yaşındaki yıldız futbolcu Lionel Messi, 9 ay sonra Arjantin Milli Takımı kadrosuna çağırıldı.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 22 Mart'da Venezuela ve 26 Mart'ta Fas ile oynanacak dostluk maçlarının aday kadrosunu açıkladı. Kadroda yer alan Lionel Messi'nin yaklaşık 9 ay sonra milli takıma çağırılması dikkati çekti. 

Messi son olarak, 30 Haziran 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin'in Fransa'ya 4-3 yenildiği maçta milli formayı giymişti.

Diğer yandan İspanyol basını, Messi'nin sadece 22 Mart'ta Madrid'deki Wanda Metropolitana Stadı'nda yapılacak Venezuela maçında forma giyeceğini ancak Tanca'daki Fas maçına gitmeyeceğini iddia etti.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise konuya ilişkin gazetecilerin sorusuna, "Leo kadroya alındı. Bir maç mı yoksa iki maç mı oynayacak daha sonrasında göreceğiz. Bu kararı ben alacağım." şeklinde cevap verdi.

Scaloni ayrıca, Arjantin Milli Takımı'nın Messi'nin oynadığı turnuvalarda dört kez finale kaldığını (2014 Brezilya Dünya Kupası, 2007, 2015 ve 2016 Amerika Kupası) hatırlatarak, "Gereken zamanlarda Messi'yi kullanmayı bildiğimizi sanıyorum. Onunla Amerika Kupası'nda 3 final oynadık ve çok az bir farkla kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Arjantin Milli Takımı'nın Venezuela ve Fas maçları için açıklanan aday kadrosunda Sergio Agüero'nun yer almadığı görüldü.

Arjantin'in de katılacağı 2019 Amerika Kupası 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

Ford´un ülkemizdeki en güçlü pikapı Ford Ranger Wildtrack modelini test ettik.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Regaib Kandili'nde Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi

Regaib Kandili'nde Çamlıca Camisi'ne yoğun ilgi

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

Bakan Albayrak: Çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı

Bakan Albayrak: Çok detaylı bir vergi reformu süreci başladı

İran'dan dünyaya ABD'ye karşı harekete geçme çağrısı

İran'dan dünyaya ABD'ye karşı harekete geçme çağrısı

MHP lideri Bahçeli'den 'Beka' ve S-400 açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den 'Beka' ve S-400 açıklaması

Azerbaycan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edilecek

Azerbaycan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edilecek
 

POPÜLER HABERLER

Seçimin nabzı 24´te atıyor

Seçimin nabzı 24´te atıyor

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

Kazakistan 22 bin 800 ton uranyum üretecek

Kazakistan 22 bin 800 ton uranyum üretecek

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA