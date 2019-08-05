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Messi, Barcelona'nın ABD turundan çıkartıldı

Barcelona'ya ABD kampı öncesinde Messi'den kötü haber geldi.

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Barcelona, yeni sezon için hazırlıklarını sürdüreceği ABD kampı öncesinde Messi'den gelen kötü haberle sarsıldı.

Takıma yeni katılan Arjantinli yıldız, İspanya'da yapılan ilk antrenmanda sakatlandı ve sahayı terk etti.

Baldırından sakatlığı bildirilen 32 yaşındaki oyuncu için ilk müdahalelerin yapıldığı bildirildi.

ABD KADROSUNDAN ÇIKARTILDI

Öte yandan yıldız oyuncunun ABD turu kadrosundan çıkartıldığı aktarılırken sahalara dönüşü ile ilgili net bilgi yapılacak kontrollerin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.

(Sporx)

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