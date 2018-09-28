Messi Irak ve Brezilya maçlarının kadrosuna alınmadı
Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Arjantin'in Irak ve Brezilya ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrılmadı.
Arjantin Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Irak ve 16 Ekim'de Brezilya ile oynacağı maçların kadrosu belli oldu. Barcelona'nın 10 numarası Messi kadroya çağrılmadı.
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Kaleciler: Sergio Romero, Rulli, Armani
Savunma: Otamendi, Funes Mori, German Pezzella, Kannemann, Juan Foyth, Tagliafico, Alan Franco, Fabricio Bustos, Saravia
Orta Saha: Ascacibar, Leandro Paredes, Lo Celso, Franco Vazquez, Rodrigo de Paul, Roberto Pereyra, Salvio, Cervi, Battaglia, Acuna, Meza, Exequiel Palacios
Forvet: Pavon, Gonzalo Martinez, Dybala, Icardi, Lautaro Martinez, Correa, Giovanni Simeone
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