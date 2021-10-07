İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9181
  • EURO
    10,3059
  • ALTIN
    503.422
  • BIST100
    1397.7
Spor

Messi: PSG'ye giderek hata yapmadım

Paris Saint-Germain forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, PSG'ye giderek bir hata yapmadığını, Barcelona'dan ayrıldığı için pişman olmadığını söyledi.

7 Ekim 2021 Perşembe 18:22 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:22
ABONE OL

PSG'deki kariyerine çalkantılı bir başlangıç yapan Lionel Messi, yine de verdiği kararın arkasında duruyor.

France Football'a bir röportaj veren Arjantinli yıldız, "PSG'ye giderek bir hata yapmadım" diyerek herhangi bir pişmanlık yaşamadığını belirtti.

Messi belki pişman değil ancak Barcelona'nın bu vedadan oldukça yaralı çıktığı görülüyor.

Teknik direktör Koeman, "Messi çok iyiydi ve maçları bizim için kazanıyordu. Etrafında iyi oyuncular vardı ancak o farkı yaratan oyuncuydu. Onun sayesinde herkes daha iyi görünüyordu" diyerek Messi'nin farkını gözler önüne seriyor.

Lionel Messi, PSG'de çıktığı 5 maçta 1 gol attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.