Messi: PSG'ye giderek hata yapmadım

7 Ekim 2021 Perşembe 18:22 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:22

PSG'deki kariyerine çalkantılı bir başlangıç yapan Lionel Messi, yine de verdiği kararın arkasında duruyor.

France Football'a bir röportaj veren Arjantinli yıldız, "PSG'ye giderek bir hata yapmadım" diyerek herhangi bir pişmanlık yaşamadığını belirtti.

Messi belki pişman değil ancak Barcelona'nın bu vedadan oldukça yaralı çıktığı görülüyor.

Teknik direktör Koeman, "Messi çok iyiydi ve maçları bizim için kazanıyordu. Etrafında iyi oyuncular vardı ancak o farkı yaratan oyuncuydu. Onun sayesinde herkes daha iyi görünüyordu" diyerek Messi'nin farkını gözler önüne seriyor.

Lionel Messi, PSG'de çıktığı 5 maçta 1 gol attı.