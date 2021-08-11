11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:46 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:48

Barcelona ile yollarını ayırarak Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi için bir imza töreni düzenlendi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi imza töreninde şunları söyledi:

"TARİHİ BİR GÜN"

"Bugün dünya futbolu için tarihi bir gün. Messi, Altın Top ödülünü dünyada 6 kez kazanan tek oyuncu. Taraftarımız onu izlemekten büyük keyif alacak"

"DÜNYADAKİ EN İYİ OYUNCUYU ALMIŞ OLDUK"

"Hala bir şey kazanmış değiliz, daha yeni başlıyoruz. Umarım Messi ile birçok kupa kazanırız. Elimizde çok iyi bir kadro oldu. Dünyadaki en iyi oyuncuyu da almış olduk"

"MESSI BANA İYİ BİR TAKIMDA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Messi bana kupalar kazanmak istediğini, iyi bir takımda oynamak istediğini ve en önemlisi mücadeleli takımlarla oynamak istediğini söyledi."

"MBAPPE PSG'DEN AYRILMAK İSTEMİYOR

"Mbappe PSG'nin oyuncusu. Takımdan ayrılmak istemediğini açıkça bana söyledi."

"MESSI'YLE İMZALAMAK İÇİN YETERLİ BOŞLUĞUMUZ VARDI"

"İlk günden bu yana FFP kurallarını takip ediyoruz. Herhangi bir hamle yapmadan önce, finans ekibimiz durumu kontrol ediyor. Messi'yle imzalamak için yeterli boşluğumuz vardı. Biz her zaman kuralları takip ediyoruz. Eğer merak ediyorsanız, Messi'nin çok iyi bir maaşı var. Merak etmeyin her şey FFP yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleşti."

Lionel Messi ise transferiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"BURAYA TRANSFER ÇOK ÇILGINCAYDI"

"Barcelona'dan ayrılmak zor oldu ama PSG'ye gelmekten dolayı çok mutluyum, buraya çok çabu k alıştım. Buraya transferim gerçekten çılgıncaydı. Hemen sahaya çıkmak, maçlara başlamak ve başarılar elde etmek istiyorum. PSG ile büyümeye devam edeceğiz."

"BİRLİKTE GÜZEL VAKİT GEÇİRECEĞİZ"

"Bence PSG her şeyi kazanmaya hazır, ben de bu yüzden buradayım. Taraftara beni karşıladıkları için teşekkür ederim. Umarım birlikte güzel vakit geçireceğiz.

"NEYMAR VE MBAPPE İLE BİRLİK OYNAMAK ÇILGINCA OLACAK"

"Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra birçok yıldız oyuncuyla birlikte oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Bu bir çılgınlık olacak! En iyilerle birlikte sahada olacağım. Tüm bunların tadını çıkarıyor olmak güzel."

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Sokaktaki insanları düşünüyorum. Barcelona'yı düşünüyorum. Herkesi düşünüyorum. İspanya'da herkes dışarıdaydı. Onları sokakta görmek inanılmaz tecrübeydi. Herkese çok teşekkür ediyorum."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İÇİN EN İYİ TAKIM OLMAK YETMEYEBİLİR

"Bazen dünyanın en iyi takımına sahip olabilir ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsınız. En iyilerin olduğu bir yarışma. O zaman biraz şansa da ihtiyacınız olur. Hedeflerimden biri de o kupayı kazanmak olacak."

"HENÜZ HAZIR DEĞİLİM"

"PSG çok hazır durumda. Ben buraya sadece yardım etmek için geldim gibi görünüyor. Benim hedeflerim burada kupalar kazanmak ve benim için burası harika bir yer. Henüz hazır değilim, tatilden yeni döndüm. Amacım bir an önce hazır hale gelmek olacak."

"BARCELONA BENİM EVİM"

"Barcelona'dan ayrılmak benim için çok zordu. Barcelona benim evim. İyi anılarım var, kötü anılarım ben. Acıyı tatlıyı beraber yaşadık. Orada büyüdüm."

"BARCELONA'YA RAKİP OLURSAM ÇOK GARİP BİR HİS OLUR"

"Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşır mıyız bilmiyorum. Eğer oraya rakip olarak gidersem benim için çok garip bir his olur. Çünkü orası benim evim."

"YAPTIĞIM İLK ŞEY POCHETTİNO İLE KONUŞMAK OLDU"

"Hocamız Pochettino ile uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Yaptığım ilk şey onunla konuşmak oldu. Sürekli olarak konuşuyoruz."

"VERRATTİ BİR FENOMEN"

"Verratti harika bir oyuncu, o bir fenomen. Barcelona istiyordu ama şimdi tam tersi oldu ve ben onun yanına geldim. Sadece Marco değil, soyunma odamız dünyanın en iyi oyuncularıyla dolu"