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Spor

Messi siftah yaptı, PSG Reims'i 2 golle devirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Reims'i 2-0 mağlup etti.

AA30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:09 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:09
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Ligde dördüncü haftanın son karşılaşmasında PSG, Reims'e konuk oldu.

Başkent ekibinin gollerini 15. ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Geçen hafta kadroya dahil edilmeyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, bu maça ilk 11'de başlarken, başkent ekibinin yeni transferi Lionel Messi Reims karşısında PSG formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Messi'nin 66. dakikada oyuna girmesiyle PSG'li taraftarlar coşkulu şekilde tezahüratlarda bulundu.

Son günlerde Real Madrid'e transfer iddialarıyla gündeme gelen Kylian Mbappe, 90 dakika sahada kaldı.

Mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Reims ise 3 puanla 15. sıraya geriledi.

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