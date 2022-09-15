Messi'den tarihi rekor! Ronaldo'yu ezdi geçti

En çok takip edilen futbol organizasyonları arasında başı çeken Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

İkinci hafta maçlarının oynandığı organizasyonda Fransız devi PSG, İsrail ekibi Maccabi Haifa ile karşı karşıya geldi.





Karşılaşma 3-1'lik PSG üstünlüğüyle sona ererken Lionel Messi, attığı tek golle iki rekoru birden kırdı.

Öte yandan Maccabi Haifa da 2022'den beri ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı.

RONALDO'YU EZDİ GEÇTİ

Bu sezon Manchester United formasıyla kötü günler geçiren Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor.

İngiliz ekibiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan 37 yaşındaki yıldız, Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu olan Cristiano Ronaldo, bir diğer dünya yıldızı Lionel Messi tarafından geçildi.

Maccabi Haifa ağlarını havalandıran Lionel Messi, 39 gole ulaştı ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla takıma gol atan oyuncu oldu.

Cristiano Ronaldo, 38 golle Lionel Messi'nin arkasında bulunuyor. Portekizli yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yok.

Öte yandan Lionel Messi, Devler Ligi'nde tam 18 sezondur aralıksız gol atan tek oyuncu oldu.