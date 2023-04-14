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Spor

Messi'nin geleceği belli oldu

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi gelecek planları hakkında konuştu.

14 Nisan 2023 Cuma 17:23 - Güncelleme:
Messi'nin geleceği belli oldu
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Paris Saint Germain'in yıldız Lionel Messi, geleceği hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Arjantinli süper star, katıldığı bir reklam çekiminde geleceğiyle ilgili net bir karar vermediğini söyledi.

Messi yaptığı açıklamada, "Geleceğin bana ne getireceğini bilmiyorum. Bunun hakkında hayal kurmayı ve düşünmeyi sevsem de ne olacağını gerçekten bilmiyorum." dedi.

Ayrıca, "Her şey olması gerektiği gibi olacak. Yani Tanrı nasıl isterse öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldızın adı başta MLS ve Arabistan ekipleri olmak üzere birçok takımla anılıyor.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Messi, Fransız ekibiyle çıktığı 68 maçta 30 gol ve 33 asist yaptı.

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