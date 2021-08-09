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Spor

Messi'siz Barcelona ilk kupasını aldı

Barcelona, Juventus'u 3-0 mağlup etti ve kulübün kurucusu Joan Gamper'in onuruna her yıl yapılan maçta kupanın sahibi oldu.

9 Ağustos 2021 Pazartesi 00:55 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 00:55
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı İtalyan kulübü Juventus'u 3-0 yendi.

Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Ronald Koeman yönetimindeki Barcelona, Massimiliano Allegri'nin 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlüğe getirildiği Juventus ile karşılaştı.

Barcelona'nın Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, ilk 11'de sahaya çıktı.

Katalan ekibi, Depay, Braithwaite ve Puig'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.

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