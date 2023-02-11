Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde 113 saat sonra kurtarılan Mesut, Arda Güler'e seslendi. Minik afetzede, "Arda Güler ağabey seni çok seviyorum" dedi. Arda Güler, enkazdan çıkarılan Mesut ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dün Adıyaman'da 113 saat sonra enkazdan kurtarılan Mesut, sağlık ekiplerine söylediği "Arda Güler ağabey, seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Ağabey hocaya bir de söyleyin seni oynatsın. Seni oynatmıyor." sözleriyle gündem olmuştu.

Mesut'un bu sözlerine çok geçmeden cevap veren Arda Güler, daha sonra minik hayranı ile görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

"SENİN GİBİ TOPÇULAR MİLYONDA BİR GELİYOR"



Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda enkazdan çıkarılan Mesut'un Arda Güler'e "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için devam ağabey. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor. Başarılar diliyorum" dediği ve Arda'nın da "Sağ ol kardeşim. Biz seni iyileşince tesislere bekliyoruz. Sana formamı vereceğim." şeklinde cevap verdiği görüldü.

Sarı-Lacivertli ekibin paylaşımına "Mesut, Arda abisi ile görüştü. En kısa sürede bir araya da geleceğiz Mesut, sen hepimize umut oldun." notu da düşüldü.

Fenerbahçe'nin paylaşımı: