Mesut Bakkal: İki takımdan da şahsen keyif almadım

Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezonun ilk galibiyetini aldıklarını hatırlatarak, "Kazanamamanın getirdiği ciddi baskı çok net şekilde görülüyor. Özellikle bunu ilk yarı çok hissettik." dedi.

Kilitlenen oyunda bireysel özelliklerini çok fazla sahaya yansıtamadıklarına dikkati çeken Özdilek, "Buna rağmen rakibe pozisyon vermedik. İkinci yarı oyuncularla konuştuğumuzda, rakibi biraz daha geri itmemiz ve bireysel özelliklerimizi sahaya yansıtmamız gerektiğini söyledim." diye konuştu.

Özdilek, koşu kalitesinin önceki maçlara göre çok daha iyi olduğunu vurgularken, 5 günlük sürede yaptıklarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Başarılı oyunlarından dolayı futbolcularına teşekkür eden Özdilek, "Yüreklerini ortaya koydular. Seyircilere teşekkür ediyorum. Özellikle ikinci yarı iç saha avantajını kullanmamızı sağladılar. Daha aktif olmaları gerekiyor. İşimiz bitti mi? Hayır. Sadece bir maç kazandık. Bu maçın hikayesi kaybetmemekti. Taylan'ın golü antrenmandakinin aynısı oldu. Müthiş bir gol attı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakkal: "Ben şahsen keyif almadım"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, iki taraf için de kötü bir maçın oynandığını belirtti.

İki takımın da üretken olamadığını aktaran Bakkal, "İki takımın da oynadığı futboldan ben şahsen keyif almadım. Daha iyi oynayan, isteyen Erzurum Büyükşehir Belediyespor'du. Hedef tabii ki 5'te 5 yapmaktı. Bazen rehaveti önleyemiyorsunuz. Buraya geldiğimizde 2 sakatımız çıktı. Son 4 karşılaşmamızı kazandıktan sonra böyle bir maç bize yakışmıyor. Üretkenliğimiz yoktu. Önde top tutamadık. Rakibimizin ilk galibiyeti. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.