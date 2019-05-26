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Mesut Bakkal: Nasip bu kadarmış

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenmelerien rağmen küme düştükleri maçın ardından yeşil-beyazlı camiadan özür dilerken, sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu.

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Mesut Bakkal karşılaşma sonrası "Mazeret uyduracak bir durum yok. Son 6-7 haftada geldik, bu durumda bizim de payımız var. İçerideki Göztepe ve Akhisar maçları planlarımızı bozdu. Faydalı olmak için geldim, ne kadar payım var bilmiyorum ama camiadan özür dilerim. Daha fazlasını yapmama gerekirdi. 6-7 haftada Bursaspor maceram bitti. 6-7 haftada yaşadıklarım bende saklı kalacak. Başkanımız Ali Ay, iyi niyetli bir başkan. Üzgünüm, bu camiayı ligde tutabilmek için hevesliydim. Fazla konuşmak bazı şeyleri geri getirmeyecek. Ne kadar suçluysak, o kadar üzgünüm." dedi.

"NASİP BU KADAR. ÖTESİ YOK"

Sözelşmesinin bittiğini söyleyen Mesut Bakkal "Çok fazla uzatmaya gerek yok, belki de nasip bu kadar. Bundan ötesi yok yani, yok. Özür dilerim. Kimse de burada maçı kolay aldığımızı düşünmesin. Hayat devam ediyor. Bursaspor büyük camiadır, ayağa kalkar. Sözleşme bitti, ayrılıyorum." diye konuştu.

"BENİ DEŞİYORSUN"

"Bursaspor neden bu hale geldi?" sorusunu da yanıtlayan Mesut Bakkal "Beni deşiyorsun ama konuşmak istemiyorum. Burada konuşmam camiayı yaralar. Bu da bize yakışmaz. İnsanlar her şeyi çok net biliyor. Bu kadar hevesli geldiğim yerde 6-7 haftada kariyerim bitti. Belki de nasibimiz başka yerde." diye konuştu.

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