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Mesut Bakkal'dan taraftara mesaj

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında, küme düşmeme mücadelesinde kritik maçta 19 Mayıs Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Bursaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, 'İnşallah hepimizin her şey gönlünce olur. Yakışan da bu maçtan galip çıkmaktır. Hiçbir mazeretimiz yok. Bu maçın hiçbir mazereti yok.' dedi.

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Bakkal, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi saha kenarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bulundukları yerin farkında olduklarını söyledi.

Hem şehir hem de camia olarak bu maçın önemini bildiklerini ifade eden Bakkal, "Bu maçın bizi nerelere getireceğinin farkındayız. Morallerimiz yüksek. Antalya'dan güzel bir oyunla galibiyetle döndük. Özellikle Erzurum maçıyla başlayan iyi oyun, Antalya maçında skora yansıdı. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Buraya kadar getirdik." ifadelerini kullandı.

Bakkal, Göztepe maçının Bursaspor'a neler getireceğini herkesin çok iyi hesap ettiğini vurguladı.

Sözün bittiği yerde olduklarını dile getiren Bakkal, oyuncularına, taraftara, camiaya ve kendilerine güvendiklerini belirtti.

İyi bir maç çıkaracaklarına inandığını anlatan Bakkal, "Kazandığımız zaman bize neleri getireceğini biliyoruz. Bu maçın çok fazla detayına girmeye gerek yok. Bazı maçlar tüm camia olarak kazanılır, bazı maçlar taktiğin ve anlayışın bittiği yerlerdir. Bazı maçlar vardır ne yaparsanız yapın kazanmanız gerekiyordur. Böyle bir maça çıkacağız. Bunun bilincindeyiz. Bunun haricinde farklı detaya girmeye gerek yok." diye konuştu.

Taraftara "son düdüğe kadar destek" mesajı

Bakkal, her zaman olduğu gibi bu maçta da taraftarın çok büyük destek vereceğine dikkati çekti.

Karşılaşmayı kazanacaklarına inandıklarını söyleyen Bakkal, şunları kaydetti:

"İnşallah hepimizin her şey gönlünce olur. Yakışan da bu maçtan galip çıkmaktır. Hiçbir mazeretimiz yok. Bu maçın hiçbir mazereti yok. Geldiğimden gün de dedim taraftarlarımızdan benim tek istediğim şey, son düdüğe kadar inanılmaz coşkuyla ve destekle devam etmeniz gerekiyor. Böyle maçlarda Bursa taraftarının da maçı aldığını biliyorum ben. Bunu burada oyuncuyken ben yaşadım. Aynı coşkuyu ve ilgiyi bekliyorum. Biletlerin bitmesini hiç yadırgamadım. Bursa’ya yakışan da bu zaten. Herkesin canıgönülden bu maçı istediğini biliyorum. Buraya kadar getirdik. Antalya maçında büyük bir avantaj yakaladık. O avantajı da lehimize çevirmemiz gerekiyor. Bunu da hep beraber yapacağız. Oyuncularımıza güveniyorum."

Teknik direktör Mesut Bakkal, kadroda revizyon olmayacağını sözlerine ekledi.

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