11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2935
  • 5,9988
  • 225.317
  • 102.336
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye

Bu sezon taraftarlarını bir hayli üzen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i transfer ediyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arsenal ile bağlarını koparan, ligde en sonra Cardiff City maçında görev alan Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı.
 
SOHBET MESUT ÖZİL TRANSFERİNE GELDİ
 
Sezon sonunda Arsenal’den ayrılması kesinleşen süper yıldız için İtalyan basını her ne kadar ‘Yeni takımı İnter’ diye yazsa da Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye imza atacağı ifade edildi. ‘Topçuların’ tecrübeli teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve satış listesine konan Mesut’un önümüzdeki sezon ‘Çubukluyu’ giyeceği öğrenilirken, Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli’yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği belirtildi.
 
'BAŞKANIMIZ BU İŞİ BİTİRDİ'
 
Başkan Ali Koç’un sponsorlar aracılığıyla Mesut Özil’e imza attıracağı ciddi bir şekilde konuşulurken, Arsenal’in bu transferde zorluk çıkarmayacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun maaşından kurtulmak için gereken kolaylığı sağlayacağı anlaşıldı. Yakın çevresine ‘Mesut Özil transferi yüzde 80 bitti’ söylemlerinde bulunan Comolli’nin ‘Arsenal uygun bir bonservis bedeliyle onu biz vermeye hazır başkanımız bu işi bitirdi’ ifadelerini kullandığı iddia edilirken, Mesut’un son paylaşımları ve beğenilerinin bu sinyalleri vermesi Fenerbahçe camiasını da bir hayli heyecanlandırdığı gözlemlendi.
 
Akşam
 
 

BAE ABD´den Patriot füzesi alıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

E-Devlet sistemi 41 milyon kişiye ulaştı

E-Devlet sistemi 41 milyon kişiye ulaştı

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Sınırsız menzilli, nükleer enerjili seyir füzesi test edildi

Reina saldırganı için kapalı celse kararı

Reina saldırganı için kapalı celse kararı

ABD'nin Patriotları Körfez'de

ABD'nin Patriotları Körfez'de

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Bu yıl hizmete açılacak

Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti: Bu yıl hizmete açılacak

Güvenlik Uzmanı Ağar: Türkiye'ye koz olarak kullanıyorlar

Güvenlik Uzmanı Ağar: Türkiye'ye koz olarak kullanıyorlar

CHP'li isim adaylıktan çekildi: Örgütte enerji düşüklüğü gördüm

CHP'li isim adaylıktan çekildi: Örgütte enerji düşüklüğü gördüm
 

POPÜLER HABERLER

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Kalaşnikof´dan kamikaze Drone

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

PKK'nın Kış yapılanmasına büyük darbe

AK-103 teslimatları başladı

AK-103 teslimatları başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA