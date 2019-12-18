İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9103
  • EURO
    6,5825
  • ALTIN
    279.167
  • BIST100
    111074
Spor

Mesut Özil adım adım Fenerbahçe'ye

“Çin fırtınası, Özil’e büyük bir değişim yaşattı” diyen İngiliz basını, Arsenal’in yıldızının transfer rotasının da tamamen değiştiğini bildirdi. Çin yolu kapandı. Tek çıkış Türkiye ya da ABD.

18.12.2019  09:27 - Güncelleme: 18.12.2019  09:27
ARSENAL’İN ara transferde yollarını ayırmayı düşündüğü Mesut Özil, en büyük alıcılarına karşı sırtını döndü. İngiliz www.express. co.uk, “Çin fırtınası, Mesut Özil’e büyük bir değişim yaşattı” başlığı altında son gelişmeleri mercek altına aldı. İngilizler daha önce Mesut Özil’e 100 milyon sterlin vermeyi göze alan Çin pazarının kapılarının Mesut’a kapandığını bildirdiler. Çin’in Uygur bölgesindeki Türk ve Müslümanlara uyguladığı politikayı kınayan bir mesaj yayınlayan Mesut’un, Çinli yetkilileri kızdırdığı hatırlatılan haberde, “Arsenal Kulübü, ocak ayında büyük değişimler planlıyordu ancak Mesut Özil, mevsime yıkıcı bir başlangıç yaptı” yorumunda bulunuldu.
 
HAFTALIK 350 BiN POUND
 
Mesut Özil’in şu anda zor durumda olduğu iddia edilen haberde, yıldız oyuncu için ABD ve Türk pazarı dışında çıkış kalmadığı da vurgulandı. Fenerbahçe’nin oyuncuyu transfer etmek istediği de belirtilen haberlerde, oyuncunun haftalık 350 bin poundluk kazancının bu transfer önündeki en büyük engel olduğu da dile getirildi. Fenerbahçe de daha önce Mesut Özil’in transferinin kulübün ekonomik gerçekleriyle bağdaşmadığını açıklamıştı. Ancak Arsenal 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Mesut Özil’in giderlerinin büyük bölümünü karşılamayı göze alırsa, böyle bir transfer gerçekleşebilir.
 
Akşam

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk kez yayınladı: Filistinli ajan İsrail'in planlarını böyle boşa çıkardı
İlk kez yayınladı: Filistinli ajan İsrail'in planlarını böyle boşa çıkardı

İlk kez yayınladı: Filistinli ajan İsrail'in planlarını böyle boşa çıkardı

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor
Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Dünya kruvaziyer devi Türkiye’ye dönüyor

Eski söylediklerini unuttu... Yine çark etti!
Eski söylediklerini unuttu... Yine çark etti!

Eski söylediklerini unuttu... Yine çark etti!

Darbecinin köşkü yeni sahibine uğursuzluk getirdi
Darbecinin köşkü yeni sahibine uğursuzluk getirdi

Darbecinin köşkü yeni sahibine uğursuzluk getirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.