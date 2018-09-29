Mesut Özil attı Arsenal maçı kopardı
Premier Lig'in 7. haftasında Watford ile karşı karşıya gelen Arsenal'de Mesut Özil, takımının 2.golünü kaydetti.
Arsenal, Premier Lig'in 7. haftasında Watford'u konuk etti.
Premier Lig'de son 4 maçını kazanan Arsenal, Watford'u konuk ettiği maçta 2-0 galip gelerek seriyi 5 maça çıkartmayı başardı. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri Cathcart(KK) ve Mesut Özil kaydetti.
Karşılaşma 2-0'lık sonuçla tamamlanırken, Arsenal puanını 15'e yükseltirken Watford ise 13 puanda kaldı.
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