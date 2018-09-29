Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mesut Özil attı Arsenal maçı kopardı

Premier Lig'in 7. haftasında Watford ile karşı karşıya gelen Arsenal'de Mesut Özil, takımının 2.golünü kaydetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arsenal, Premier Lig'in 7. haftasında Watford'u konuk etti.

Premier Lig'de son 4 maçını kazanan Arsenal, Watford'u konuk ettiği maçta 2-0 galip gelerek seriyi 5 maça çıkartmayı başardı. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri Cathcart(KK) ve Mesut Özil kaydetti.

Karşılaşma 2-0'lık sonuçla tamamlanırken, Arsenal puanını 15'e yükseltirken Watford ise 13 puanda kaldı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA