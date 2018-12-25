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Mesut Özil Beşiktaş flörtü ortaya çıktı

JAPON haber sitesi web.ultra-soccer. jp, Beşiktaş’ın Mesut Özil’i transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia etti.

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JAPON haber sitesi web.ultra-soccer. jp, Beşiktaş’ın Mesut Özil’i transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia etti. 30 yaşındaki oyuncunun Arsenal’den ayrılacağı ve Beşiktaş’ın talip olduğu öne sürüldü.

(Aksam)

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