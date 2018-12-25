Mesut Özil Beşiktaş flörtü ortaya çıktı

JAPON haber sitesi web.ultra-soccer. jp, Beşiktaş’ın Mesut Özil’i transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia etti. 30 yaşındaki oyuncunun Arsenal’den ayrılacağı ve Beşiktaş’ın talip olduğu öne sürüldü.

(Aksam)