Mesut Özil Beşiktaş flörtü ortaya çıktı
JAPON haber sitesi web.ultra-soccer. jp, Beşiktaş’ın Mesut Özil’i transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia etti.
JAPON haber sitesi web.ultra-soccer. jp, Beşiktaş’ın Mesut Özil’i transfer etmek için girişimde bulunduğunu iddia etti. 30 yaşındaki oyuncunun Arsenal’den ayrılacağı ve Beşiktaş’ın talip olduğu öne sürüldü.
(Aksam)
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