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Spor

Mesut Özil bu kez de beğendiği tweetler ile gündem oldu

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Aston Villa'ya karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet sonrası sosyal medyada beğendiği tweetler ile yine gündem oldu.

09 Kasım 2020 Pazartesi 20:15 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 20:15
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Premier Lig'de Arsenal, sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenilerek büyük bir şok yaşadı. Kadro dışı kalan Mesut Özil ise maçın ardından beğendiği tweetler ile gündeme geldi.

Mesut Özil, maçın ardından bir Arsenal taraftarının 'Seni özledim' tweetini beğendi. Yıldız futbolcu, ayrıca 'Mesut Özil'i serbest bırakın paylaşımlarını da beğendi ancak bu beğenileri daha sonra kaldırdı.

Türk asıllı futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kadro dışı kalmasından ötürü büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtmişti.

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