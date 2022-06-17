Mesut Özil dünyada gündem oldu! Herkes bu olayı konuşuyor

Türkiye kariyerine Fenerbahçe'de devam eden Mesut Özil sarı lacivertlilerde kadro dışı durumunda. Her fırsatta yaptığı açıklamalarda takımında kalacağını söyleyen dünya yıldızı başta Almanya olmak üzere bir çok ülkede gündem oldu. Real Madrid'de zirveyi yaşayan Mesut Özil'in şuan ki piyasa değeri 1.8 milyon euro.

MESUT ÖZİL'İN GELECEĞİ BELİRSİZ

Yıldız oyuncu mart ayından bu yana Fenerbahçe'de kadro dışı durumunda. Mesut Özil sarı lacivertlilerde kalmak istediğini her fırsatta dile getirse de yönetim Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmasını istiyor. Sezon öncesi düzenlenecek kampta da yıldız oyuncu yer alamayacak.

MESUT ÖZİL'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Mesut Özil, Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana inişli çıkışlı performansıyla tartışma konusu olmuştu. 33 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon 26 resmi maçta sarı-lacivertli formayı giyerken bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulunabildi.

Star Gazetesi