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  • Mesut Özil forması rekor kırdı! 36 bin euroya...
Spor

Mesut Özil forması rekor kırdı! 36 bin euroya...

Fenerbahçe'nin devre arasında Arsenal'dan transferi Mesut Özil'e özel hazırlanan 3 forma 36 bin 50 euroya satıldı. Daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti.

15 Şubat 2021 Pazartesi 19:46 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 19:46
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve oyuncunun imzaladığı 3 forma, toplam 36 bin 50 Euro'ya satıldı. Özil'in imzaladığı Çubuklu forma, bir siteden şimdiye kadar satılan tüm formalar içinde rekor fiyata ulaştı.

Kulübün satışa çıkardığı Çubuklu forma 26 bin Euro, Gold forma 4 bin 800 Euro ve Lacivert forma 5 bin 250 Euro'ya alıcı buldu.

Mesut Özil'in imzaladığı ve oyuncunun ismini ve 67 numarasını taşıyan Çubuklu forma, şimdiye kadar satışa çıkan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdı. Sitedeki daha önceki rekor satış, Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına aitti.

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