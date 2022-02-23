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Spor

Mesut Özil ile görüşen İsmail Kartal kararını verdi

Fenerbahçe'nin Slavia Prag ile oynayacağı maç öncesi Mesut Özil'in İstanbul'da kalması kararlaştırıldı.

DHA23 Şubat 2022 Çarşamba 11:44 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:44
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı maç öncesi Mesut Özil'in İstanbul'da kalması kararlaştırıldı.

Belinden yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, Prag yolculuğu öncesi teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yaptı. İkilinin yaptığı toplantı sonrası Mesut'un tam olarak iyileşip, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi için çalışmalarını İstanbul'da sürdürmesi kararı alındı.

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