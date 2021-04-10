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Spor

Mesut Özil kendi tasarlayıp ürettiği kramponlarla maça çıkacak

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, maçlara tasarımını kendisinin yaptığı kramponlarıyla sahaya çıkacak.

DHA10 Nisan 2021 Cumartesi 10:59 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 10:59
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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, yaşadığı sakatlık sonrasında takımıyla çalışmalara başladı. Özil, artık tasarımını kendisi yaptığı ve Endonezya'da üretilen kramponlarıyla sahaya çıkacak.

Özellikle Endonezya olmak üzere Asya kıtasında büyük bir hayran kitlesine sahip olan 32 yaşındaki futbolcu, kendi tasarladığı ve Endonezya'da üretilen M10 marka kramponlarını giymeye başladı. Asya pazarında satışa çıkan ve Türkiye'de de satışa sunulması planlanan M10 markasının ürünleri yıldız oyuncu kendisi tasarlıyor. Şu an deneme sürecinde olan kramponlara büyük bir ilgi olduğu öğrenildi.

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