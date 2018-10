Mesut Özil: maçlardan önce Zidane'nın videolarını izliyorum

Arsenal'in yıldız oyuncusu Mesut Özil, İngiliz basınına verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son 11 maçını kazanan Arsenal ile çok iyi bir sezon geçiren Mesut Özil kendisine yapılan eleştirileri değerlendirirken, hedeflerinden ve idolü Zidane'dan bahsetti.

İnsanların yaptıkları eleştirilerle ilgili konuşan Mesut Özil ''Ben artık genç bir oyuncu değilim. 16-17 yıldır profesyonel futbol oynuyorum, her zaman inişler çıkışlar oldu. Her zaman sevenler ve sevmeyenler oldu. İyi oynadığımı bildiğim gibi, kötü oynadığım zaman da bunu anlıyorum. İnsanlar benim hakkımda kötü şeyler söylüyor çünkü manşet olmak istiyorlar. Bunun farkındayım ve umursamıyorum. Bu tip insanları dinlemiyorum. Ben sadece hocamı ve benim yüzüme dürüstçe konuşabilen insanların söylediklerini önemsiyorum'' ifadelerini kullandı.

''KAYBETMEKTEN NEFRET EDERİM, ANTRENMANDA BİLE''

Kaybetmekten nefret eden bir yapıya sahip olduğunu dile getiren yıldız oyuncu ''Her zaman maçlardan önce motivasyonumu yüksek tutarım. Her maçı kazanmak isterim ve kaybetmekten nefret ederim, antrenmanda bile her zaman kazanmak isterim'' dedi.

''HEDEFİM ARSENAL İLE KUPALAR KAZANMAK...''

Hedefinin Arsenal ile kupalar kazanmak olduğunu söyleyen Mesut Özil ''Daha önce de dediğim gibi ilk hedefimiz takım olarak önceki yıllardan daha iyisini yapmak. Takım olarak bir şeyler kazanacak potansiyelimiz olduğunu düşünüyorum. Umarım sezon sonunda birçok kupa kazanırız. Oyuncu olarak hedefim şampiyonluk, umarım gerçek olur. Takımımızın bu potansiyeli var. İyi yoldayız ama Premier League ve diğer turnuvalarda önümüzde zorlu bir yol var. Bu hedeflere ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız'' şeklinde konuştu.

''HALA MAÇLARDAN ÖNCE ZIDANE'IN VİDEOLARINI İZLİYORUM''

İdolü Zinedine Zidane ile ilk tanıştığı anı anlatan Özil, ''O an çok gergindim, ellerim titriyordu. O ise çok sakin ve havalı. Onunla tanışmak büyük onur. Zidane'nın oyun tarzını her zaman sevmişimdir. Asla bencil değildir, sahada kendinden daha iyi pozisyonda birisini görürse mutlaka pası ona atar. O benim idolüm, hala maçlardan önce onun videolarını izliyorum'' ifadelerini kullandı.

Sahada kendini en rahat hissettiği pozisyonu da anlatan Mesut ''Sahada en iyi olduğum yer 10 numara pozisyonu. Ama kararı her zaman hocamız verir. Ben de o karara saygı duyarım'' dedi.