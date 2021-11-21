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Spor

Mesut Özil: Sonuna kadar savaştık ve inandık

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de bir golün sahibi Mesut Özil, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2021 Pazar 22:00 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 22:00
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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, 2-1 kazandıkları ve 1 gol attığı Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Özil'in sözleri şu şekilde;

"SONUNA KADAR SAVAŞTIK"

"Çok mutluyuz. Zaten birkaç gün önce de demiştim, güzel hazırlandık. Hoca elinden geleni yaptı. Sonuna kadar savaştık ve inandık. Allah'ıma şükürler olsun, bugün burada kazandık ve eve gideceğiz"

"GALİBİYET ARMAĞAN OLSUN"

"Sistemi de değiştirdik. Az zaman vardı. 1-2 gün tüm takım çalıştık. Güzel oynadık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Çok çok mutluyum. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyor, bizi her zaman destekliyorlar. Bu galibiyet onlara armağan olsun."

"FENERBAHÇEMLE BÜYÜDÜM"

"Ben Fenerbahçemle büyüdüm. Küçüklüğümden beri derbileri seyrederdim. Fenerbahçeme geldim, Çubuklu formayı giydim, burada gol atmak beni daha da mutlu etti."

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