Mesut Özil sürprizi! İngiltere bu olayı konuşuyor...

star.com.tr 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:34 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 21:34

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, saha dışında yaptığı yatırımlarla da gündem olmaya devam ediyor. Mesut Özil, eski takım arkadaşı Mathieu Flamini ile sağlık şirketi kurarak ortak oldu. Kurdukları sağlık şirketinin amacı ise profesyonel sporculara rehberlik etmek ve yaşamlarını sağlıklı sürdürmeleri konusunda yardımcı olmak. İki isim geçmişte Arsenal'de 3 sezon birlikte oynamıştı.

MESUT ÖZİL'DEN SÜRPRİZ ORTAKLIK

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, saha dışında da çalışmalarını sürdürüyor. Yıldız oyuncu, eski takımı Arsenal'de 3 sezon birlikte forma giydiği Mathieu Flamini ile sağlık şirketi kurdu.

FLAMINI VE MESUT ÖZİL GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 2019'da futbolu bırakan Mathieu Flamini, eski takım arkadaşı Mesut Özil ile bağlantı kurdu ve iki yakın arkadaş ortak olarak bir sağlık şirketi kurdu.

Flamini, şirket için, "Beslenme, zindelik, zihinsel güç konusunda uzmanlarla etkileşim kurabileceğimiz, bilgilerini paylaşabileceğimiz ve deneyimlerini paylaşabileceğimiz bir platform." ifadelerini kullandı.

3 YIL BİRLİKTE OYNADILAR

Eski Fransız oyuncu ile Mesut Özil, İngiltere Premier Lig'de 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında birlikte forma giydiler.